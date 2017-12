Feira em SP expõe carro da Williams O carro da Williams será uma das atrações da feira Autosports Mundial, que acontece de 23 a 27 de março no Expo Mart, em São Paulo. O modelo BMW Williams ficará exposto até o dia 26 na feira por iniciativa da Petrobras, a fornecedora oficial de combustível da escuderia inglesa já há cinco anos. No dia seguinte, o carro segue para o autódromo de Interlagos, onde, no dia 31, acontece o GP Brasil de F-1 - a terceira etapa do mundial de pilotos. A Petrobras anunciou que neste ano, pretende investir R$ 21 milhões em projetos ligados ao automobilismo.O programa Petrobras Esporte Motor engloba F-1, F-3000 Internacional, F-3 Sul-Americana, F-Truck, rali, kart e mini-baja.