Feira para "entrar no clima" da F-1 Faltam poucos dias para a largada do GP Brasil de F-1, domingo, em Interlagos, mas os torcedores já podem começar a ?entrar no clima? a partir desta quarta-fera, quando será aberta a Autosports Mundial, feira com carros de corrida e sessões de autógrafos com pilotos, entre outras atrações. A exposição, organizada pela segunda vez, será realizada no Transamérica Expo Center, ao lado do hotel onde estarão hospedados todos os pilotos e equipes. ?Deixamos convites em todos os apartamentos do hotel e esperamos que alguns pilotos e integrantes das equipes venham ver a exposição. Mas isso não está certo?, conta Marilda Ávila, organizadora. A expectativa é de que até domingo, no encerramento, 50 mil pessoas passem por lá. No ano passado, a Autosports Mundial teve 38 mil visitantes. A exposição terá como principais atrações carros antigos, como uma Ferrari Dino de 1971, um Austin Healey de 1959 ? um dos carros utilizados nos filmes do agente 007 na década de 1960 e muito desejado pelos colecionadores ingleses ?, além do Pontiac Trans Am que Emerson Fittipaldi ganhou em 1989, quando venceu as 500 Milhas de Indianápolis. Todos os dez carros que estarão no estande da Dana pertencem ao Museu de Tecnologia Ulbra, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Além desses veículos, quem for à feira poderá conhecer melhor os carros de Fórmula 3000, Fórmula Truck e de Stock Car. Alguns pilotos aparecerão no final da tarde para dar autógrafos, como Raul Boesel, Nonô Figueiredo, Allan Hellmeister e Ingo Hoffmann. São 8 mil metros quadrados de exposição, além de 10 mil de área externa, onde serão encontrados carros de competição e clássicos, miniaturas, simuladores e outras atrações. Transamérica Expo Center: Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 (altura do número 18.591 da Avenida Nações Unidas) ? Santo Amaro. De quarta a domingo, das 14h às 22 horas. Ingressos: R$ 10 (Adultos e maiores de 12 anos) e R$ 5 (crianças de cinco a 11 anos). Estacionamento R$ 14.