Feito de Emerson completa 30 anos Saída da veloz e desafiante curva Parabólica, última do mítico traçado de 5.775 metros de Monza, antes da reta de chegada. Dia 10 de setembro de 1972. Dentro do cockpit da Lotus negra 72D número 6, um jovem piloto de apenas 25 anos acelera tudo para completar a 55ª volta e vencer o GP da Itália. Do lado de cá do Oceano Atlântico, milhões de brasileiros, educados por ele a assistir às transmissões das corridas de Fórmula 1 pela TV, seguram a respiração. ?Mesmo que o motor quebre agora eu ganho, chego no embalo. Vou ser campeão, meu Deus! Eu nunca imaginei isso. Sempre sonhei apenas largar num GP.? Não deu tempo para Emerson Fittipaldi pensar em mais nada: ?Chorei muito no carro, estava realmente emocionado.?