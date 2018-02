Feldmann é desclassificado na Stock O paranaense Alceu Feldmann, da OWB, terceiro colocado na etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Stock Car, domingo, foi desclassificado hoje pela Confederação Brasileira de Automobilismo. Na vistoria, ficou constatado que o carro de Feldmann estava 3.746 kg abaixo do permitido pelo regulamento da competição. Com a desclassificação, Giuliano Losacco ficou em segundo lugar e Cacá Bueno em terceiro.