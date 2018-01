Felipe Fraga desbanca Barrichello e larga na pole em decisão da Stock

Os dois concorrentes ao título da temporada 2016 da Stock Car sobraram no treino de classificação da última etapa do ano, em São Paulo, neste sábado. Em duelo direto em Interlagos, Felipe Fraga superou Rubens Barrichello por apenas 11 milésimos e vai largar na pole na prova de domingo, com largada prevista para 10h10, pelo horário de Brasília.

Pelo formato do treino de classificação da Stock, os pilotos entram na pista por grupos, de acordo com a posição deles no campeonato. Fraga e Rubinho tiveram direito às suas voltas rápidas já no fim da atividade, junto com Valdeno Brito.

Felipe pulou na frente com 1min39s197, Rubinho respondeu com 1min38s950, mas o jovem piloto da CIMED Racing cravou a pole na última volta: 1min38s939. Valdeno, que ainda pode terminar o campeonato como vice, vai largar em terceiro, mas foi 0s250 mais lento que Barrichello.

O veterano, de 44 anos, tinha tudo para chegar a São Paulo brigando seriamente pelo título, mas ficou sem gasolina a poucos metros da chegada em Curvelo (MG), há 20 dias, quando liderava. Felipe Fraga venceu e, ao ver seu rival não conseguir nem completar a prova, abriu 37 pontos de vantagem.

Em prova que vale 60 pontos - o dobro que o usual - neste domingo, Felipe, de apenas 21 anos, precisa apenas ser o 12.º colocado para ficar com o título. Se Rubinho for o segundo, Felipe é campeão chegando em 17.º. Nenhum resultado abaixo do quinto lugar interessa para o veterano.