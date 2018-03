Felipe Giaffone é operado e passa bem O brasileiro Felipe Giaffone foi operado nesta segunda-feira no Hospital Metodista de Indianápolis, nos Estados Unidos. Ele teve implantada uma placa na cabeça do fêmur direito, fraturado no acidente que sofreu domingo durante o GP do Kansas da IRL ? bateu no muro da curva 2 a cerca de 320 km/h ?, e recebeu também 7 parafusos e 1 pino no osso. A cirurgia durou 2h30 e foi comandada pelo ortopedista Terry Trammell, que já operou outros pilotos do Brasil, como Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi e Tony Kanaan. A equipe médica não considerou necessário fazer correções nas fraturas na bacia e na vértebra. Na quinta-feira, Giaffone começa o trabalho de fisioterapia. Os médicos estabeleceram em quatro meses o prazo máximo para a recuperação do piloto. Nesse caso, ele estará fora da temporada. Mas o prazo pode ser menor, dependendo da reação do seu organismo. Giaffone deve ficar todo o tempo de recuperação em Indianápolis. Ele foi transferido na manhã desta segunda-feira do hospital que estava em Kansas City. Ainda em Kansas, no domingo à noite, recebeu as visitas dos pilotos brasileiros Hélio Castro Neves e Tony Kanaan. Nesta terça, pouco antes do início da cirurgia, conversou por telefone com Airton Daré, que há pouco mais de um mês sofreu acidente nos treinos do GP do Texas e teve como conseqüências fraturas no fêmur, mão e braço direitos. Daré já se locomove sem ajuda se muletas e consegue dirigir carros de passeio, com câmbio automático. "Estou fazendo duas horas diárias de fisioterapia??, contou o piloto, que está em Bauru. Ele não quis falar sobre a possibilidade de voltar a correr ainda este ano. "Não estou pensando na volta. No momento, quero apenas me concentrar na recuperação.?