Felipe Lapenna vence na F-Renault Felipe Lapenna venceu neste domingo a etapa realizada em Interlagos, antes do GP do Brasil. Ele completou as 17 voltas em 31min28s496, com vantagem de 1s875 para Nelson Merlo e de 6s022 para Bia Figueiredo, que largou na pole. Lapenna reassumiu a liderança do campeonato. Tem 179 pontos, ante 177 de Merlo e 145 de Bia. Papai foi mal ? Titônio Massa, pai de Felipe Massa, não passou de um 12.º lugar na corrida válida pelo Troféu Maserati neste domingo, em Interlagos. Mas cumpriu o objetivo de não ser o último dos 17 participantes. O vencedor foi o goiano Alencar Júnior. Na GT3, com carros Porsche, a vitória foi do paulista Beto Posses. Boa vizinhança - No final da manhã deste domingo, ao caminhar pelo paddock de Interlagos, Rubens Barrichello encontrou Nick Fry, diretor geral da BAR e seu futuro chefe. O encontro não durou um minuto, mas foi marcado por gargalhadas de ambos os lados.