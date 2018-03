Felipe Longano, da F-3, morre em acidente O piloto brasileiro Felipe Longano, que disputava atualmente a Fórmula 3, morreu, por volta das 2h30 desta madrugada, após o carro em que estava, um Audi A-3 azul, capotar na pista sentido Castelo-Interlagos da marginal Pinheiros, depois da ponte do Jaguaré, na zona Oeste da capital paulista. Segundo a polícia, o outro ocupante do veículo, o motorista, é piloto de Kart e foi encaminhado em estado grave para o Pronto-Socorro Universitário. Duas faixas da marginal estão interditadas no local do acidente, pois o corpo do piloto não havia sido removido até às 6h, o que causa congestionamento segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O acidente será registrado no 93º Distrito Policial, do Jaguaré.