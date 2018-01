Felipe Maluhy fica com a pole na Stock Car A pole position da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car V8 é de Felipe Maluhy. Na super classificação deste sábado, em Interlagos, São Paulo, o piloto paulista cravou 1min39s467, com média de 155,950 km/h. Cacá Bueno, vice-campeão do ano passado, ficou em segundo. Hoover Orsi é terceiro no grid, melhor posição entre os que pilotam o Volkswagen Bora, novidade deste ano. Já o atual campeão da categoria, Giuliano Losacco largará apenas na oitava posição. A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car V8 terá largada às 13h deste domingo. Os dez primeiro do grid são: 1.º - Felipe Maluhy (Mitsubishi Lancer) -1m39s467 2.º - Cacá Bueno (Mitsubishi Lancer) - 1m39s648 3.º - Hoover Orsi (Volkswagen Bora) - 1m39s719 4.º - Rodrigo Sperafico (Chevrolet Astra) - 1m39s774 5.º - Thiago Camilo (Chevrolet Astra) - 1m39s834 6.º - Popó Bueno (Chevrolet Astra) - 1m40s118 7.º - Renato Jader David (Chevrolet Astra) - 1m40s133 8.º - Giuliano Losacco (Chevrolet Astra) - 1m40s162 9.º - Ingo Hoffmann (Mitsubishi Lancer) - 1m40s251 10.º - David Muffato (Volkswagen Bora) - 1m40s314