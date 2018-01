Felipe Maluhy fica com a pole na última etapa da Stock Car Felipe Maluhy conseguiu a pole na 12ª e última etapa da Stock Car, que acontece neste domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ele é um dos seis pilotos que podem conquistar o título do campeonato, ao lado de Cacá Bueno, Hoover Orsi, Giuliano Losacco, Tiago Camilo e Antonio Jorge Neto. No treino de classificação, neste sábado, Maluhy fez sua volta mais rápida em 1m38s180. Hoover ficou logo atrás, em segundo lugar, enquanto Cacá terminou em quarto, sendo superado por Rodrigo Sperafico, que já não tem chances de ser campeão. Tiago Camilo conseguiu a 11ª colocação, Antonio Jorge Neto foi o 16º e Giuliano Losacco acabou em 18º. A liderança do campeonato está nas mãos de Cacá, com 249 pontos. Mas ele é perseguido de perto por Hoover, que tem 248. Depois, empatados com 244, estão Losacco e Maluhy. Já Tiago Camilo soma 237 e Antonio Jorge Neto está com 231. "É muito importante largar na frente, poder ditar o ritmo é fundamental", admitiu Maluhy. "Vamos para cima dele", prometeu Hoover. ?A corrida é longa e ninguém sabe o que pode ocorrer em 50 minutos", avisou Losacco, que é o atual bicampeão da Stock Car. A prova deste domingo, que vai decidir o título da Stock, começa às 11 horas, em Interlagos - a Globo transmite ao vivo. Confira os melhores tempos do treino de classificação: 1) Felipe Maluhy - 1m38s180 2) Hoover Orsi - 1m38s246 3) Rodrigo Sperafico - 1m38s279 4) Cacá Bueno - 1m38s333 5) Luciano Burti - 1m38s357 6) Allam Khodair - 1m38s533 7) Ingo Hoffmann - 1m38s561 8) Felipe Gama - 1m39s067 9) Juliano Moro - 1m39s275 10) Valdeno Brito - 1m55s514 11) Tiago Camilo - 1m38s510 12) Popó Bueno - 1m38s525 13) Ruben Fontes - 1m38s567 14) Guto Negrão - 1m38s642 15) Tarso Marques - 1m38s660 16) Antonio Jorge Neto - 1m38s663 17) David Muffato - 1m38s729 18) Giuliano Losacco - 1m38s739 19) Mateus Greipel - 1m38s756 20) Ricardo Mauricio - 1m38s919