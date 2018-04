Felipe Massa afirma estar 'muito feliz' com a estreia pela Williams

JEREZ DE LA FRONTERA - O brasileiro Felipe Massa fez nesta quinta-feira, já no terceiro dos quatro dias de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1, a sua estreia na equipe Williams. Ele marcou o segundo melhor tempo entre os 11 pilotos que foram para a pista, atrás apenas do dinamarquês Kevin Magnussen, da McLaren. E disse estar "muito feliz" com a nova fase na carreira.

"Estou muito feliz com meu primeiro dia", resumiu o piloto brasileiro, que passou as últimas oito temporadas na Ferrari - antes, esteve três anos na Sauber. Até então, Massa ficou apenas acompanhando dos boxes, enquanto o seu novo companheiro, o finlandês Valteri Bottas, ia para a pista nos dois primeiros dias de testes em Jerez de la Frontera, na Espanha.

"Foi uma nova experiência para mim. O primeiro dia com um novo carro é sempre muito excitante, mas a mudança de equipe, com novas caras e um novo lugar, tornou ainda mais excitante para mim", contou Massa, após o treino desta quinta-feira. "Não conseguimos dar o número de voltas que queríamos (foram 47), mas foi aceitável, considerando o novo regulamento."

Massa volta para a pista nesta sexta-feira, para o último dia de testes em Jerez de la Frontera. Mas já faz um balanço positivo da Williams. "Estou feliz pela forma como fui recebido pela equipe, são todos carinhosos e profissionais", revelou o brasileiro. "Temos muito trabalho para ajustar pequenos problemas que temos, mas podemos ter um bom campeonato."