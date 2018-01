Felipe Massa aprova novo capacete Felipe Massa e Nick Heidfeld, da Sauber, testaram durante a semana, em Monza, o novo capacete HANS, que fornece proteção não apenas à cabeça mas também ao pescoço dos pilotos da Fórmula 1. Os dois estarão usando o equipamento já neste próximo GP, da Itália, no veloz circuito de Monza onde as equipes fizeram quatro dias de testes. O capacete já é obrigatório nas corridas da Indy, promovidas pela Cart, nos Estados Unidos, e também o será na F-1 em 2003. O brasileiro Felipe Massa - que não será da Sauber no ano que vem avaliou: "O equipamento se ajusta perfeitamente. Eu me senti à vontade com o HANS."