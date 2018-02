Felipe Massa bate e danifica roda dianteira da nova Ferrari Os treinamentos da Ferrari no Circuito de Vallelunga, na Itália, estão cada vez mais complicados. Não bastasse o mau tempo, que obrigou a escuderia a reorganizar todo seu cronograma, o brasileiro Felipe Massa acabou sofrendo um acidente nesta sexta-feira e danificou boa parte da dianteira do modelo F2007. Massa, que não sofreu nenhum ferimento, acabou escapando numa das curvas do circuito por causa da chuva. A Ferrari invadiu a caixa de areia e se chocou no muro de proteção. A roda esquerda dianteira foi danificada e ficou sobre o bico do carro. Por causa do acidente, a Ferrari recolheu o carro para fazer os reparos necessários. Massa só deu oito voltas na pista. Com isso, apenas Kimi Raikkonen pôde ficar no asfalto. No entanto, o finlandês, que estava novamente no comando do 248 F1, utilizado na temporada passada por Schumacher, teve problemas com o mau tempo. Por algumas vezes, ele teve de voltar aos boxes. Esta sexta-feira foi o último dia de treinos da Ferrari em Vallelunga. A equipe só deve retornar aos trabalhos na próxima quarta. Atualizado às 14h30