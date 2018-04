Felipe Massa condiciona tudo à definição do grid de largada

NICE - Apesar de a posição no grid não ter sido mais tão fundamental como no passado na definição do resultado da corrida, depois de a Pirelli passar a fornecer pneus de elevada degradação para a Fórmula 1, como solicitou Bernie Ecclestone, nos 3.340 metros do circuito de Mônaco a velha máxima da competição ainda está válida: a pole position é mais de meio caminho andado para a vitória. Foi o que lembrou hoje Felipe Massa, da Ferrari, no motorhome da equipe, ao lado do porto.

E reconheceu: “Se não melhorarmos na sessão de classificação, aqui ser muito rápido somente no domingo, na corrida, não vai resolver”. Este ano, em algumas provas, foi possível observar diferenças de desempenho grande entre pilotos de estratégias distintas. Há casos em que um carro se torna dois, três segundos mais rápido, por estar com pneus novos enquanto os concorrentes mantêm pneus de várias voltas. “Se você estiver três segundos mais veloz, com a ajuda do DRS (flap móvel), vai ser apertado, mas será possível ultrapassar, só assim”, explicou Massa.

Foi na prova do Principado no ano passado, sexta do calendário, como agora, que pela primeira vez na temporada Massa deu mostra de poder ressurgir no campeonato. Até então havia obtido apenas dois pontos, do nono lugar no GP de Bahrein. A melhor colocação no grid havia sido 12.º, nas etapas da Malásia e da China. Em Mônaco largou em 7.º e chegou em 6.º.

“Agora está mais que na hora de voltar a vencer”, afirmou hoje Massa. “Tenho muita vontade de ganhar uma corrida, estou tentando como nunca reencontrar a vitória.” Lembrou, de novo, contudo, a necessidade imperiosa de estar entre os primeiros no grid. Sua melhor classificação até agora foi o segundo lugar no grid da Malásia. A exemplo da maioria, Massa prevê que a Mercedes possui as melhores chances de ocupar a primeira fila em Mônaco.

Mas lembrou que a Ferrari dispõe agora de um grande carro: “Freamos, tracionamos muito bem, somos rápidos em curvas de alta velocidade. Aqui é preciso entender bem o espaço de que dispomos (na pista), qualquer espaço existente você sabe que estar lá significa performance, é muito bom pilotar aqui.”

Dia 12 Massa conquistou no Circuito da Catalunha, em Barcelona, última etapa, o melhor resultado este ano: terceiro lugar. Ocupa a quinta colocação no Mundial de Pilotos, com 45 pontos, diante de 89 de Sebastian Vettel, da Red Bull, o líder, 85 de Kimi Raikkonen, Lotus, segundo, 72 de Fernando Alonso, Ferrari, e 50 de Lewis Hamilton, Mercedes.

Um grande resultado nas desafiadoras 78 voltas no GP de Mônaco costuma ter desdobramentos na decisão de as equipes estenderem o contrato de seus pilotos. O convincente desempenho demostrado por Massa desde a segunda metade do último Mundial somado ao promissor início de campeonato, este ano, sedimentado com um belo pódio domingo, por exemplo, pode apressar a definição da Ferrari de renovar seu compromisso por mais um ano.

O primeiro treino livre do GP de Mônaco começa amanhã às 5 horas, horário de Brasília, 10 horas no Principado.