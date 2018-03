Felipe Massa conquista a pole do GP de Mônaco O brasileiro Felipe Massa tirou a pole position das mãos de seu companheiro de Ferrari, Kimi Raikkonen, para o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, neste sábado. Massa, que não gosta do circuito de rua apertado e cheio de curvas, se manteve longe dos guard rails da pista para conquistar sua 12a pole na F1 e a terceira da temporada com o tempo de 1min15s787. O campeão mundial Raikkonen havia registrado, pouco tempo antes do brasileiro, a marca de 1min15s815. Essa foi a primeira pole da Ferrari em Mônaco desde a conquistada por Michael Schumacher em 2000. Lewis Hamilton, da McLaren, foi o terceiro mais rápido, com a McLaren dominando a segunda fila, já que o finlandês Heikki Kovalainen ficou em quarto. O polonês Robert Kubica, da BMW Sauber, divide a terceira fila com o alemão Nico Rosberg, da Williams, enquanto o bicampeão Fernando Alonso, vencedor da corrida do ano passado, fez o sétimo melhor tempo com seu Renault. David Coulthard, da Red Bull, bateu forte no final da segunda sessão de classificação na saída do túnel, o ponto mais rápido do circuito sinuoso, onde pode se chegar à velocidade de 280 quilômetros por hora. O escocês, que venceu duas vezes em Mônaco com a McLaren, bateu na proteção lateral antes de deslizar até a área de escape depois da chicane do porto, com uma roda do carro correndo sozinha pela pista. Coulthard, o piloto mais velho do grid de largada com 37 anos, saiu ileso do acidente. (Reportagem de Alan Baldwin)