Felipe Massa diz que inteligência será a chave para o título Para o brasileiro Felipe Massa, a "inteligência" será a chave para conquistar o título da temporada 2007 da Fórmula 1. Na primeira entrevista oficial antes do GP da Austrália, que acontecerá no domingo, o piloto da Ferrari explicou que ficará contente por cada pontinho conquistado, uma vez que estes poderão fazer a diferença no final do ano. "Em 2006, Michael Schumacher e eu jogamos alguns pontos importantes fora, o que acabou tirando o título do Mundial de Construtores da Ferrari [a Renault ganhou por apenas cinco pontos de diferença]", explicou Massa. "Precisamos de mais inteligência e força para levarmos o carro até o final das provas." Sobre o Circuito de Melbourne, o brasileiro contou que não tem boas recordações. "Não tive muita sorte na última prova, principalmente por causa da falta de confiabilidade no carro [Massa não completou a corrida]. "Entretanto, agora estamos mais otimistas, principalmente pelos bons resultados colhidos nos treinos da pré-temporada." Para Massa, a nova Ferrari é confiável. "Foi um grande passo. O carro é muito mais estável", explicou o brasileiro, que estará participante dos treinos livres na Austrália que começam nesta sexta (noite desta quinta no Brasil). "Só precisamos de alguns ajustes, que acontecerão corrida a corrida. Temos de manter esse duro trabalho."