Felipe Massa é 10º na volta às pistas O piloto brasileiro Felipe Massa fez apenas o 10º tempo do dia, nesta terça-feira, em Jerez de la Frontera (ESP), onde seis equipes de F-1 realizam testes de pré-temporada. Quase uma semana depois de sofrer um grave acidente em Montmeló (ESP), o brasileiro retornou às pistas e deu 93 voltas. Em sua melhor passagem fez o tempo de 1:19.450 ficando com a 10ª colocação. Apesar disso, Massa fez uma avaliação otimista. ?Foi a primeira vez que conseguimos concluir toda a programação estabelecida sem qualquer problema?, disse. ?Além disso, o dia foi proveitoso porque pudemos experimentar vários compostos de pneus que a Bridgestone trouxe para cá?, completou. Segundo ele, o modelo C23 ?avançou no equilíbrio e na confiabilidade? e a partir de agora, ?o foco dos testes deve ser a busca pela velocidade?. Veja os tempos desta terça em Jerez 1 - Jenson Button (BAR), 1:17.708, 79 voltas 2 - Jarno Trulli (Renault), 1:17.868 (62) 3 - Takuma Sato (BAR), 1:18.022 (81) 4 - Luca Badoer (Ferrari), 1:18.269 (84) 5 - Alexander Wurz (McLaren), 1:18.429 (67) 6 - David Coulthard (McLaren), 1:18.545 (20) 7 - Franck Montagny (Renault), 1:18.636 (87) 8 - Chistian Klien (Jaguar), 1:19.272 (83) 9 - Giancarlo Fisichella (Sauber-Petronas), 1:19.287 (73) 10 - Felipe Massa (Sauber-Petronas), 1:19.450 (93) 11 - Giorgio Pantano (Jordan), 1:22.288 (35) 12 - Nick Heidfeld (Jordan), 1:22.963 (23)