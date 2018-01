Felipe Massa é campeão do Desafio das Estrelas de kart Felipe Massa foi o campeão do Desafio Internacional das Estrelas, no Kartódromo Internacional dos Ingleses, em Florianópolis (SC), ao terminar em quarto lugar a segunda bateria, disputada neste domingo. O piloto da Ferrari havia vencido a primeira prova e somou 38 pontos, um a mais que Nelsinho Piquet, que terminou em segundo lugar nas duas corridas. O vencedor da segunda prova foi Antonio Pizzonia, que depois de um ano praticamente parado irá disputar a temporada de 2007 da GP2. Lucas Di Grassi - que também irá disputar a GP2, pela equipe ART - terminou em terceiro novamente, assim como foi na primeira corrida. O pódio na segunda prova também garantiu o terceiro lugar no geral, com 31 pontos. Ao final da prova, Massa saiu do kart sem saber ao certo qual era a sua posição. Por um equívoco do locutor oficial, anunciou-se que Nelsinho Piquet era o vencedor. No entanto, a menor pontuação na segunda bateria fez toda a diferença. ?Só a caminho do pódio é que tive a certeza de que eu era o campeão?, admitiu Massa. Nelsinho, por sua vez, garante que conhecia o regulamento de cor e salteado. ?Já sabia que tinha perdido. Quando olhei os mecânicos comemorando achei estranho, mas quando vi o resultado final tive a certeza de que fiquei em segundo lugar?, assegurou. A classificação final: 1.º Felipe Massa, 38 pontos 2.º Nelsinho Piquet, 37 3.º Lucas di Grassi, 31 4.º Antonio Pizzonia, 30 5.º Enrique Bernoldi, 22 6.º Tony Kanaan, 19 7.º Vitor Meira, 12 8.º Vitantonio Liuzzi, 11 9.º João Paulo Oliveira, 10 10.º Luciano Burti, 9 11.º Rubens Barrichello, 8 12.º Hoover Orsi e Felipe Giaffone, 7 14.º Cacá Bueno, 6 15.º Tiago Monteiro e Popó Bueno, 5 17.º Ricardo Zonta, 4 18.º Xandinho Negrão e Robert Doornbos, 3 20.º Jean Alesi e Alexandre Barros, 2 Atualizada às 16h45