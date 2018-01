Felipe Massa e Nasr lamentam problemas no GP do Japão

Os brasileiros Felipe Massa e Felipe Nasr só tiveram motivos para lamentar neste domingo. Os pilotos da Williams e da Sauber sofreram com incidentes e problemas técnicos dos seus carros ao longo do GP do Japão de Fórmula 1, disputado no circuito de Suzuka. Massa terminou apenas em 17º e Nasr nem completou a prova.

Os problemas para Massa começaram logo na largada. Sem uma boa arrancada, acabou se chocando com o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull. Os dois tiveram pneus furados e precisaram ir aos boxes logo cedo para as trocas de compostos.

"Foi um dia muito difícil desde a primeira volta. Tive uma largada ruim e um contato com Ricciardo que me tomou muito tempo", lamentou o piloto da Williams. "Depois disso minha corrida chegou ao fim, com exceção de algum milagre."

Nasr, por sua vez, chegou a fazer um bom início de corrida. Segurou bem a pressão do holandês Max Verstappen, da Toro Rosso, e até deixou para trás seu companheiro de Sauber, o sueco Marcus Ericsson. Mas a troca de pneus, para duro, acabou com seu rendimento.

"A corrida começou bem. Ganhei algumas posições na largada e tive boas disputas e ultrapassagens. De repente, eu senti algo estranho no carro. E aí, junto com a equipe, decidimos tirar o carro da corrida. Agora vamos tentar entender o que aconteceu", disse Nasr.

Apesar do rendimento ruim no Japão, Massa e Nasr não tiveram maiores prejuízos no Mundial de Pilotos. O piloto da Williams sustentou a sexta colocação, com 97, atrás do companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, em quinto, com 111. Nasr continua em 13º, com 17 pontos, à frente de Ericsson, com 9, em 17º.