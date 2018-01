Felipe Massa é o mais rápido do dia de testes em Montmeló O brasileiro Felipe Massa fez nesta quarta-feira o melhor tempo do dia na terceira etapa de treinos livres que algumas equipes de F-1 realizam no circuito de Montmeló, na Catalunha-ESP. O piloto da Ferrari deu 67 voltas e em sua melhor passagem marcou o tempo de 1min:15s.664, chegando à frente do espanhol Fernando Alonso (Renault), que marcou 1:16.200. Rubens Barrichello (BAR-HONDA) fez o quinto tempo do dia. Veja os tempos desta quarta-feira na Catalunha, Espanha. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:15.664 (67 voltas) Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:16.200 (94) Jenson Button (ING/Bar-Honda) 1:16.578 (72) Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) 1:16.728 (84) Rubens Barrichello (BRA/Bar-Honda) 1:16.737 (52) Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber) 1:17.046 (61) Jarno Trulli (ITA/Toyota) 1:17.068 (109) Olivier Panis (FRA/Toyota) 1:17.422 (91) Juan Pablo Montoya (COL/McLaren-Mercedes) 1:17.481 (80) David Coulthard (ESC/Red Bull) 1:17.582 (76) Scott Speed (EUA/ToroRosso) 1:18.092 (86) Gary Paffett (ING/McLaren-Mercedes) 1:18.247 (68) Robert Kubica (POL/BMW Sauber) 1:20.016 (61)