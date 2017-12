Felipe Massa é pole amanhã em Ímola O paulista Felipe Massa, da Draco Junior Team, conquistou hoje a pole position da 6.ª etapa do Campeonato Europeu de Fórmula 3000, depois de estabelecer as três melhores voltas da sessão classificatória no circuito de Ímola, na Itália. Massa é o atual líder do campeonato e larga amanhã na frente pela quarta vez na temporada, e pode ampliar a vantagem sobre o italiano Thomas Biagi, da GP Racing, segundo colocado na competição e no grid. Outros brasileiros também foram bem na classificação: o brasiliense Vítor Meira (Drugowich) ficou em 3.º e o catarinense Leonardo Nienkötter garantiu a 6.ª colocação. "Não consegui dar uma única volta limpa. Peguei tráfego todo momento", reclamou Massa