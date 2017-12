Felipe Massa é pole nas 500 Milhas Felipe Massa é o pole position da 9ª edição das 500 Milhas de Kart da Granja Viana, em São Paulo. O piloto brasileiro da Ferrari estabeleceu nesta sexta-feira, na sessão que definiu o grid, o tempo de 57s701. Para completar a festa, o outro kart de sua equipe, pilotado por João Paulo Bertucelli, ficou em segundo lugar, com 57s930. Já a equipe de Rubens Barrichello e Tony Kanaan, cinco vezes campeã das 500 Milhas, teve problemas de vazamento de gasolina e vai largar apenas em 19º lugar. A corrida começa à meia-noite deste sábado e terá transmissão ao vivo da Bandeirantes. Pode ser que ao longo das 644 voltas da corrida o rendimento dos karts da equipe Massa não seja o mesmo dos treinos. Ele próprio demonstrou estar consciente disso. ?Vamos tentar abrir logo certa vantagem na largada e depois usar a cabeça com uma boa estratégia. Até agora não tivemos nenhum problema?, revelou o piloto. Massa e Bertucelli venceram a 1ª edição das 500 Milhas, em 1997. Este ano, eles contarão com reforço de Rubens Carrapatoso, o melhor piloto da edição de 2004, quando ficou em segundo lugar. Rubens Barrichello comentou seu pior resultado no grid desde que o evento é realizado: ?Já ganhei essa corrida largando na frente e lá atrás. Em mais de 10 horas de competição tudo pode acontecer.? Todos os 70 karts inscritos largam na noite deste sábado. Os ingressos para as 500 Milhas de Kart só podem ser adquiridos na bilheteria do Kartódromo da Granja Viana (tel. 47 02 50 55), por R$ 50,00.