Felipe Massa é quinto nos treinos na Malásia Pela primeira vez após o GP da Austrália, o brasileiro Felipe Massa voltou ao asfalto com sua Ferrari. O brasileiro, no entanto, não conseguiu registrar um bom tempo nos treinos da Fórmula 1 no Circuito de Sepang, na Malásia, que abrigará a segunda prova da temporada, no dia 8 de abril. Com pista molhada, Massa fez o quinto tempo do dia, com 1min36s947 para a melhor de suas 64 voltas. O brasileiro foi cerca de um segundo mais lento do que o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, que liderou a sessão com a mais veloz de suas 57 voltas em 1min35s918. Por causa das fortes chuvas, as equipes decidiram estender em um dia os treinos na Malásia, com isso, haverá nova sessão nesta sexta-feira. Ao todo, dez das 11 equipes estiveram na pista. Classificação desta quinta: 1.º Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 1min35s918 (57 voltas) 2.º Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min36s138 (62) 3.º Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1min36s700 (69) 4.º Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso) - 1min36s712 (56) 5.º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min36s947 (64) 6.º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min37s070 (71) 7.º Jenson Button (ING/Honda) - 1min37s472 (92) 8.º Anthony Davidson (ING/Super Aguri) - 1min37s606 (44) 9.º Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber) - 1min38s551 (35) 10.º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min39s654 (20)