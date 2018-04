Felipe Massa elogia Frank e quer tornar a Williams uma equipe vencedora

GROVE - Motivado com a mudança para a Williams, o brasileiro Felipe Massa já iniciou os trabalhos na fábrica da equipe, em Grove, e aprovou o que vem sendo desenvolvido. Ele lembrou que a Williams já teve vários pilotos brasileiros, como Nelson Piquet e Ayrton Senna, e espera ajudá-la a voltar aos tempos áureos, quando lutava constantemente pelos títulos na Fórmula 1.

"Meus fãs estão muito felizes que me mudei para a Williams, especialmente com a história que a equipe tem no Brasil com os pilotos do passado, como Nelson e Ayrton. Isso tornou a equipe muito famosa no Brasil, por isso estou muito feliz por estar aqui e espero que possa ajudar a equipe a voltar para onde estava antes e lutar por vitórias", disse, ao site oficial da Williams.

Protagonista na Fórmula 1 nas décadas de 1980 e 1990, a Williams não conseguiu manter o alto nível nos últimos anos e não consegue vencer desde 2012, quando, de forma surpreendente, o venezuelano Pastor Maldonado triunfou no GP da Espanha. No ano passado, a equipe somou apenas cinco pontos e ficou em nono lugar no Mundial de Construtores.

Massa também revelou satisfação pela oportunidade de trabalhar com Frank Williams. "Frank é uma das pessoas mais famosas do paddock e alguém que é admirado por todos pelo que alcançou no esporte. Ele faz parte da história da Formula 1. Eu não o conhecia muito bem antes de me juntar à equipe, mas após passar um tempo com ele, é um cara muito legal e eu estou ansioso para correr para ele", disse.

Tentando tornar a Williams novamente competitiva, Massa acredita que as mudanças no regulamento técnico podem trazer resultados surpreendentes na temporada 2014. "Há muitas mudanças para este ano, mas todos estão no mesmo barco", afirmou.

O primeiro período de testes coletivos da pré-temporada na Fórmula 1 será entre os dias 28 e 31 de janeiro, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, quando a Williams apresentará o seu novo carro, o FW36. E a temporada 2014 será aberta em 16 de março, com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne, a primeira das 19 etapas do campeonato.