Felipe Massa espera incomodar ?grandes? Para Felipe Massa, de 23 anos, piloto da Sauber, a escolha da equipe pelos pneus Michellin veio em boa hora. "Claro que ainda é cedo para falar do pneu, porque nunca andei de Michellin, mas a Sauber entrou nesse jogo para brigar com os concorrentes que já usam esse pneu. Isso dá uma ajuda e também motivação, porque teremos o mesmo pneu dos principais concorrentes. É um ponto positivo para a equipe." Além do pneu, Massa conta que a equipe tem muita coisa para mudar no carro na aerodinâmica. O piloto brasileiro garante que só tem a evoluir na próxima temporada. "Minha equipe veio crescendo muito do meio do ano para cá e espero incomodar as equipes grandes." No GP do Brasil, em Interlagos, ele chegou a liderar uma volta e terminou a corrida na oitava posição, marcando um ponto para a Sauber. "Foi uma grande festa, uma corrida excelente." Só não foi melhor, segundo ele, porque nenhum brasileiro subiu ao topo do pódio. No dia 24, o piloto volta à pista, em Barcelona, para os treinos de inverno. "Estou animado. Espero incomodar muito piloto na próxima temporada." Outra novidade será a companhia do polêmico canadense Jacques Villeneuve, ex- Renault. "Ele tem um nome forte e acredito numa parceria tranqüila. No passado, ele falava mal dos outros pilotos, mas ele aprendeu bastante no tempo em que ficou parado. Tenho um respeito enorme por ele, e espero fazer um bom trabalho e estar na sua frente. Se eu conseguir isso será emocionante."