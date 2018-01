Felipe Massa espera receber tratamento igual ao de Kimi Sem Michael Schumacher, Felipe Massa revelou nesta quarta-feira que espera que os dirigentes da Ferrari confirmem a promessa de oferecer o mesmo tratamento para ele e o finlandês Kimi Raikkonen. Com isso, o brasileiro acredita que brigará pelo título da temporada. "Muita coisa mudou desde o ano passado. Eu nunca tive um carro tão competitivo como este", explicou Massa. "É natural que na última temporada a equipe estivesse mais interessada em Schumacher. Naquele período, eu estava aprendendo." Massa também falou sobre Kimi, que se integrou ao time nesta semana. "Somos dois pilotos jovens (Massa tem 25 e Kimi 27 anos) e temos muito a contribuir. Sei que as expectativas sobre o meu companheiro são grandes, pois ele se mostrou muito rápido." No ano passado, Massa venceu duas provas: na Turquia e no Brasil. Para esta temporada, o brasileiro espera muito equilíbrio. "Certamente vejo uma grande possibilidade de conquistar coisas. Mas, não posso deixar de dizer que o espanhol Fernando Alonso (da McLaren) será o principal adversário da Ferrari."