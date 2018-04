Felipe Massa fica em segundo no primeiro treino pela Williams

JEREZ DE LA FRONTERA - O brasileiro Felipe Massa fez nesta quinta-feira a sua estreia pela Williams e se saiu bem. Contratado após não ter o seu contrato renovado pela Ferrari, ele conduziu pela primeira vez o FW36 - carro da Williams para a temporada 2014 da Fórmula 1 - e ficou na segunda colocação no terceiro dia dos testes coletivos da pré-temporada, realizados no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.

Massa deu 47 voltas com a sua Williams, ocupada nos dias anteriores pelo finlandês Valtteri Bottas, e registrou o tempo de 1min23s700 na melhor delas. Assim, terminou o dia na segunda colocação.

Como havia acontecido na última quarta-feira, a McLaren voltou a dominar os treinos desta quinta-feira e terminou o dia novamente na primeira colocação, dessa vez com Kevin Magnusssen. O dinamarquês, que vai fazer a sua temporada de estreia na Fórmula 1 e na McLaren, marcou 1min23s276 na melhor das suas 52 voltas no período da tarde com o MP4-29, o carro da equipe para 2014.

Com isso, ele repetiu o resultado de Button, que foi o mais rápido da última quarta-feira. Já o inglês Lewis Hamilton ficou em terceiro lugar, com 1min23s952. O piloto da Mercedes foi quem mais registrou voltas nessa quinta-feira no circuito de Jerez - 62.

Button, companheiro de Magnussen na McLaren, ficou em quarto lugar - o inglês treinou apenas pela manhã e terminou o período inicial na primeira posição. Já o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, concluiu o dia na quinta colocação, no seu primeiro contato com o F14 T neste ano. Ele foi seguido pelo alemão Nico Hulkenberg, da Force India, pelo francês Jean Eric-Vergne, da Toro Rosso, e pelo alemão Adrian Sutil, da Sauber, que bateu no período da tarde.

Novamente, os pilotos sofreram com os problemas dos seus novos carros, ainda se adaptando ao novo regulamento da Fórmula 1. E a Red Bull, atual campeã do Mundial de Construtores, voltou a ser uma das mais afetadas, tanto que o australiano Daniel Ricciardo, novo companheiro de equipe do alemão Sebastian Vettel, nem conseguiu registrar voltas rápidas e viu a equipe encerrar as atividades de pista no dia precocemente. Situação parecida foi vivida por Caterham, com o holandês Robin Frinjs, e Marussia, com o inglês Max Chilton, que também não conseguiram marcar tempo.

A primeira semana de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1 se encerra nesta sexta-feira, no circuito de Jerez. A temporada 2014 será aberta no dia 16 de março, quando ocorrerá o GP da Austrália, em Melbourne.

Confira os tempos do terceiro dia de testes da Fórmula 1 no circuito de Jerez:

1º. Kevin Magnussen (DIN/McLaren) - 1min23s276 - 52 voltas

2º. Felipe Massa (BRA/Williams) - 1min23s700 - 47

3º. Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min23s952 - 62

4º. Jenson Button (ING/McLaren) - 1min25s030 - 40

5º. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min25s495 - 58

6º. Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - 1min26s096 - 17

7º. Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso) - 1mins29s915 - 30

8º. Adrian Sutil (ALE/Sauber) - 1mins30s161 - 34

Sem tempo:

Robin Frijns (HOL/Caterham) - 10 voltas

Max Chilton (ING/Marussia) - 5

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 3