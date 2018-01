Felipe Massa ganha destaque na Itália O brasileiro Felipe Massa, campeão de Fórmula 3000 européia e atual piloto de testes da Sauber, ganhou destaque nesta terça-feira ao ser capa da revista semanal italiana ?Autosprint?. Os primeiros testes de Massa pela escuderia suíça, na semana passada, impressionaram os especialistas da imprensa européia pela rapidez e tempo registrados no circuito de Mugello. Ele deu 52 voltas e, na melhor delas, cravou 1min.26s230, igualando a marca do alemão Nick Heidfeld além de resultar em 3 segundos mais rápido do que o finlandês Kimi Raikkonen, recentemente contratado pela McLaren. Os elogios são tantos que a publicação chega a compará-lo ao tricampeão Ayrton Senna. ?É o novo Senna??, pergunta o título da matéria, e completa: ?Assim como a primeira vez que guiou um carro de Fórmula 1 o mítico Ayrton Senna deixou todos boquiabertos, Massa surpreendeu por sua eficiência e velocidade nas pistas de Mugello?. A notoriedade do jovem piloto de 20 anos não pára por aí. Nesta terça-feira, ele foi convidado pela TV suíça DRS para participar do programa Sport Panorama. Na quinta-feira, viaja para Espanha, onde defenderá a Nordauto, equipe oficial Alfa Romeo, na penúltima etapa do Campeonato Europeu de Superturismo FIA. Alteração - Os organizadores do Campeonato Europeu de Fórmula 3000 anunciaram nesta terça-feira que a 8ª e última etapa, marcada para Valência, foi adiada para o dia 14 de outubro. O piloto brasileiro é campeão por antecipação.