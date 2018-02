Felipe Massa lamenta a 16.ª colocação no grid O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, lamentou o 16.º lugar no grid de largada do GP da Austrália de Fórmula 1. Porém, o piloto afirmou que segue confiante em realizar uma boa prova no circuito Albert Park, em Melbourne. "O que aconteceu com o câmbio foi uma pena, já que o carro vinha rendendo bem até agora. Precisamos esperar que essa tenha sido a primeira e a última vez que isso acontecerá na temporada." Uma falha no câmbio fez com que o carro de Massa parasse na pista durante a segunda parte do treino classificatório. "Meu objetivo será acabar a corrida e tentar recuperar o maior numero de posições possíveis. Sigo confiante porque sei que o carro está respondendo muito bem em ritmo de corrida", comentou Massa. O brasileiro, que era apontado como um dos favoritos para conquistar a vitória, sabe que a dificuldade aumentou após a péssima posição no grid. Porém, ele ainda quer, pelo menos, pontuar na prova. "Sei que será complicado alcançar as primeiras posições, mas penso em levar o carro à zona de pontuação."