Felipe Massa lamenta último lugar no grid e acidente em Mônaco

MONTECARLO - Um forte acidente no terceiro treino livre afetou todo o planejamento de Felipe Massa neste sábado no circuito de Montecarlo. O brasileiro nem participou da sessão de classificação e vai largar do último lugar no GP de Mônaco neste domingo. Assim, o brasileiro da Ferrari lamentou o incidente, admitiu que terá dificuldades para recuperar posições na corrida e avaliou que deve mudar a sua estratégia, sendo mais ousado, para minimizar o prejuízo.

"É decepcionante largar de trás, especialmente em uma pista onde é muito difícil ultrapassar, mas agora temos de ser otimistas e nos concentrar na corrida de amanhã. Haverá muito trabalho a fazer para avaliar se é preciso mudar alguma coisa em termos de ajuste e estratégia para tentar chegar a algo diferente, que pode nos dar uma vantagem. Sabemos que estamos largando de uma posição muito difícil, mas a corrida é longa e tudo pode acontecer. Vamos tentar aproveitar ao máximo qualquer oportunidade", disse.

Massa tentou explicar como foi o seu acidente na freada para a Sainte Devote. "Freei em uma ondulação, e, inesperadamente, as duas rodas da frente saíram do chão e, a partir de então, não havia nada que eu pudesse fazer. Depois de bater no guardrail, eu apenas esperei o próximo impacto com as barreiras de pneus", afirmou.

O brasileiro garantiu que o acidente não provocou qualquer dano mais sério nele e não afetará o seu desempenho no GP de Mônaco. Além disso, lamentou que o esforço dos mecânicos para consertar e permitir a sua participação no treino de classificação tenha sido em vão. "Felizmente eu estou bem, eu só tenho um pouco de tensão muscular, mas o carro ficou muito danificado e os esforços dos mecânicos para tentar repará-lo não deram em nada", comentou.