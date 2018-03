Felipe Massa larga na frente no GP da Turquia O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, conquistou neste sábado a pole position no Grande Prêmio da Turquia, pelo terceiro ano consecutivo, com o tempo de 1min27seg617. Essa é a sua 12a pole na Fórmula 1. Massa, que também venceu os dois últimos GPs em Istambul, largará ao lado de Heikki Kovalainen, da McLaren, na primeira fila. O finlandês fez o tempo de 1min27seg808. O britânico Lewis Hamilton, também da McLaren, larga na terceira posição, com o tempo de 1min27seg923. Companheiro de Massa na Ferrari e líder da competição até o momento, o campeão mundial Kimi Raikkonen fez o quarto melhor tempo (1min27seg936). Rubens Barrichello, que bate na Turquia o recorde de corridas disputadas por um piloto na categoria, larga em 12o lugar com sua Honda. Esse será seu GP de número 257. Nelsinho Piquet, da Renault, não teve um bom desempenho e sai na 17a posição. Seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, larga em sétimo. (Reportagem de Alan Baldwin)