Felipe Massa pode substituir Raikkonen A provável retirada de Mika Hakkinen das pistas de Fórmula 1 e a sua substituição na McLaren pelo também finlandês Kimi Raikkonen pode ser boa para o Brasil. O talentoso Felipe Massa, líder da Fórmula 3000 Européia, de 20 anos, fará um teste para a Sauber, na próxima semana em Mugello, e pode substituir Raikkonen na próxima temporada. O arrojo que Sauber tem mostrado na escolha dos pilotos pode levar a equipe a optar pelo brasileiro que está deixando excelente impressão na Europa. Ano passado, na sua primeira participação no continente, Massa venceu os campeonatos europeu e italiano de Fórmula Renault. E agora se impõe com a mesma autoridade no Europeu de Fórmula 3000, do qual é líder. Há mais: apesar do desmentido do piloto, comenta-se na Fórmula 1 que esse paulista tem contrato assinado com a Ferrari, ou seja, são os italianos que irão definir o seu futuro. E a Sauber é uma equipe de estreita relação com a Ferrari, por usar seu motor e seguir a orientação do time de Maranello nas votações sobre regulamentos e decisões importantes na Fórmula 1.