Felipe Massa prevê Ferrari competitiva no GP de Mônaco

O brasileiro Felipe Massa, vice-líder do Mundial de Fórmula 1, afirmou nesta quarta-feira que espera um bom desempenho da Ferrari no GP de Mônaco, sexta etapa da temporada, que acontece neste domingo, 25. A equipe italiana não vence em Montecarlo desde 2001. "Não será uma corrida fácil e podemos esperar a McLaren forte como sempre, embora eu ache que a Ferrari também terá um bom ritmo. Em termos gerais, acho que nossa equipe está melhor do que estava na corrida do ano passado", afirmou Massa. Em 2007 o piloto assistiu a uma dobradinha da escuderia rival, com vitória de Fernando Alonso e segundo lugar de Lewis Hamilton. "Na última temporada, embora eu tenha terminado no pódio, na terceira posição, não se pode dizer que foi uma boa corrida, porque estávamos muito atrás da McLaren. Espero uma equipe mais fortes agora", disse o brasileiro, que confessou não gostar do circuito de rua monegasco, o mais travado do calendário. "Devo admitir que a pista não está entre as minhas favoritas. Mas o fato de não gostar da pista não significa que não seremos competitivos aqui", explicou Massa, que soma duas vitórias na temporada - no Bahrein e na Turquia - e tem 28 pontos no campeonato. Kimi Raikkonen, companheiro de Ferrari, lidera com 35.