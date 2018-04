Felipe Massa projeta pódio no GP do Brasil e evita falar sobre temporada 2012

SÃO PAULO - Depois de uma temporada discreta, Felipe Massa espera voltar a brilhar no GP do Brasil de Fórmula 1, neste domingo, em Interlagos. Dono de duas vitórias em São Paulo, o piloto da Ferrari afirmou nesta quinta-feira que quer compensar os fracos resultados do ano com um pódio na etapa de despedida de 2011.

"Será uma corrida muito importante. Para os brasileiros, essa prova valerá por um campeonato. Estou feliz por ter duas vitórias aqui e espero ter outro bom fim de semana. Meu objetivo é conseguir meu melhor resultado da temporada aqui e subir ao pódio", projetou o brasileiro, cujo melhor resultado em 2011 foi o quinto lugar, em cinco etapas.

Mesmo sem mudanças no carro, Massa conta como apoio da torcida para surpreender no domingo. "Estamos com o mesmo carro, sem modificações, mas quando você corre em casa a situação é diferente. Acho que você sente uma energia extra das pessoas, o que ajuda. É uma grande sensação poder correr em um lugar que você frequenta desde criança para assistir o Ayrton [Senna] e o Nelson [Piquet]. Por isso é um lugar tão especial para mim", comentou.

Massa só se mostrou preocupado com as asas dianteiras de sua Ferrari. O dispositivo causou problemas ao piloto nas duas últimas corridas. "Vamos ter aqui as mesmas asas das últimas três provas e espero que, desta vez, elas não tremam. Estou ansioso em poder contar com essas asas em perfeito estado", afirmou.

Em relação à próxima temporada, Massa evitou fazer comentários. "Penso apenas em estar 100% focado na corrida. No domingo, depois da prova, nós vamos colocar nossa cabeça em 2012, que eu espero que seja muito melhor do que 2011", enfatizou.