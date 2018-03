Felipe Massa quer a terceira vitória consecutiva na Túrquia

Enquanto a escuderia Ferrari domina o Mundial 2008 de Fórmula 1 com 47 pontos, Felipe Massa, vencedor dos últimos dois Grandes Prêmios da Turquia, sonha em conseguir sua terceira vitória seguida no circuito neste domingo, 11, acirrando a disputa com o companheiro de equipe Kimi Raikkonen. Veja também: Classificação do Mundial Blog do Livio Oricchio: notícias e bastidores da F-1 Massa é o quarto colocado na Classificação de pilotos, com 19 pontos, enquanto seu companheiro de equipe, o finlandês Kimi Raikkonen, é o líder com 29. O brasileiro diz que agora é hora de "focar em Istambul", a quinta etapa do Mundial, circuito especial para o piloto. Foi lá que Massa conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1, em 2006, e depois, voltou a vencer em 2007, em ambas as ocasiões partindo da pole. "Não há necessidade de fantasiar muito para focalizar qual é meu objetivo para o fim de semana. Quero minha terceira vitória na Turquia. No momento estou em forte competição com Kimi Raikkonen e meu segundo lugar na Espanha foi de qualquer forma um bom resultado. Tentarei de todas as formas alcançar uma posição melhor domingo", concluiu Massa.