Felipe Massa rompe com empresário O italiano Adriano Morini não é mais o empresário de Felipe Massa. Apesar do seu comunicado indicar que também o outro responsável pela carreira do promissor piloto, Ricardo Tedeschi, está deixando a gerência, na realidade Tedeschi continua. A informação é de Nicolas Todt, filho de Jean Todt, diretor esportivo da Ferrari, sobre quem recaíam as suspeitas de ser o novo dono dos destinos de Massa. "Eu ainda não sou seu empresário, quem sabe um dia", afirmou Nicolas Todt. Massa deve voltar a correr pela Sauber em 2004.