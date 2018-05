Felipe Massa se diz frustrado após toque de Alonso e problema nos boxes

XANGAI - Felipe Massa não escondeu a frustração ao fim do GP da China de Fórmula 1, na madrugada deste domingo. Ao deixar a pista de Xangai, em 15º lugar, o brasileiro lamentou os contratempos enfrentados durante a quarta corrida da temporada. Massa largou em sexto e chegou a brigar pelo segundo posto nas primeiras curvas do circuito.

No entanto, um toque do espanhol Fernando Alonso o tirou da disputa pela posição e, segundo especula a Williams, causou um dano na parte traseira do seu carro. "Eu tive outra boa largada hoje e estávamos brigando pelo topo. Aí eu senti o toque do Fernando, mas por sorte não houve muito estrago e eu pude continuar", comentou Massa, que acabou sofrendo com outro imprevisto durante a corrida.

Depois do toque, ele fez sua primeira parada nos boxes na 12ª volta para trocar os pneus. Os mecânicos, contudo, tiveram dificuldade para remover a roda traseira esquerda, possivelmente em razão do toque com o espanhol, segundo avaliação inicial da Williams. "Houve um erro na primeira parada e aquilo com certeza colocou a perder a corrida para mim. Eu voltei para a pista em último", lamentou o piloto.

"É uma situação frustrante e agora precisamos trabalhar para que isso não se repita", declarou o brasileiro. Depois dos problemas, Massa ainda fez boas ultrapassagens e conseguiu terminar a corrida em 15º, fora da zona de pontuação. Seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, cruzou a linha de chegada em 7º, abrindo vantagem sobre o brasileiro no campeonato. Ele soma agora 24 pontos, contra 12 de Massa.