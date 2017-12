Felipe Massa tenta evitar euforia Depois de terminar em sexto lugar no GP da Malásia, domingo, em Sepang. O piloto da Sauber nem leva em consideração a corrida anterior - GP da Austrália, em Melbourne -, na qual, logo na largada, envolveu-se num acidente provocado por Ralf Schumacher e Rubinho Barrichello. Nesta segunda-feira, já na Suíça, passou a tarde recebendo cumprimentos de amigos e familiares. "Ligou todo mundo. Fiquei muito satisfeito com a repercussão. Eu também terminei vibrando. E percebi que classificar os dois carros (Nick Heidfeld foi o quinto) foi excelente para a Sauber", disse o piloto, de 20 anos. Quarta e quinta-feira, Massa estará em Barcelona para novos testes. Leia mais no Jornal da Tarde