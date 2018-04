Felipe Massa terá capacete especial para festejar no GP do Brasil 100 corridas pela Ferrari

estadão.com.br com ESPN

SÃO PAULO - Felipe Massa completa no GP do Brasil, neste domingo, uma marca histórica em sua carreira como piloto da Ferrari: 100 corridas pela escuderia italiana e dez anos de carreira na Fórmula 1. Para celebrar, o brasileiro vai usar um capacete especial.

O modelo, pintado com as cores verde, azul e dourada, tem estilo metalizado, no topo há um desenho especial, onde cem pequenos cavalos (símbolo da Ferrari) formam a logomarca da escuderia. Cada cavalinho simboliza uma corrida de Massa pelo time italiano.

O novo capacete foi desenhado pelo artista Jens Munser, que ainda usou as frases "10 anos de Fórmula 1" e "100 GPs com a Ferrari". Ao completar o GP de Interlagos, Felipe Massa manterá seu posto de terceiro piloto que mais correu pela escuderia italiana. O segundo piloto que mais correu pela Ferrari é Rubens Barrichello, com 102 provas. Heptacampeão mundial Michael Schumacher é o recordista, somando 180 etapas.