Felipe Massa testa Ferrari pela 1ª vez O brasileiro Felipe Massa realizou, nesta terça-feira, no circuito de Monza (Itália), seu primeiro teste na Ferrari desde que foi confirmado, há alguns dias, como piloto da escuderia italiana para a próxima temporada da Fórmula 1. Junto com Rubens Barrichello, que irá para a BAR em 2006, Massa testou o modelo F2005 no local do próximo Grande Prêmio do campeonato, marcado para o dia 4 de setembro. Em 61 voltas completas, Felipe Massa teve o melhor tempo com 1min23s461. Barrichello, que deu 94 voltas e está mais acostumado com o carro, fez a melhor marca em 1min22s506. Nesta terça, a Ferrari teve exclusividade no circuito de Monza, já que as outras escuderias só começarão seus testes na quarta.