Felipe Massa treina pela primeira vez com a nova Ferrari O novo carro da Ferrari, modelo F2007, foi para a pista nesta segunda-feira pela primeira vez na temporada. Coube ao brasileiro Felipe Massa exibir a máquina no Circuito de Fiorano, em Maranello, que é o local de treinamento privado da escuderia italiana. O brasileiro completou 39 voltas, sob temperatura de 4ºC a 6ºC e muita neblina. Na melhor fez 58s360, boa marca para uma estréia e as condições. Além dos jornalistas e fotógrafos, a primeira volta de Massa foi acompanhada atentamente pelo ex-piloto alemão Michael Schumacher, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, e pelo presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo. O presidente da Ferrari reforçou que a disputa na equipe está aberta. "Massa chega de uma temporada belíssima, na qual venceu dois GPs, um no Brasil e na prova mais extraordinária realizada por um piloto, a da recuperação de Schumacher que, talvez, só Clark fez em Monza nos anos 60. Nossos dois pilotos terão as mesmas oportunidades, depois o cronômetro decidirá. Acreditamos que os dois estão em condições de ganhar imediatamente", declarou. No último domingo, Schumacher havia participado de todos os detalhes do lançamento do novo carro. O alemão ainda almoçou com o chefe da equipe, Jean Todt, e os pilotos reservas Luca Badoer e Marc Gene. O substituto do alemão na Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen, só deve treinar com a equipe na próxima semana. No entanto, ele comandará o modelo 248-F1, utilizado na temporada passada. Atualizado às 19h58