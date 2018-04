Felipe Massa viajará aos EUA para fazer mais exames

O piloto brasileiro Felipe Massa viajará para Miami na próxima sexta-feira para realizar mais exames e saber seu estado atual de saúde, segundo nota divulgada pelo site da Ferrari.

Veja também:

F-1: classificação do Mundial

GALERIA DE FOTOS - Imagens da corrida

ESPECIAL: jogue o Desafio dos Pilotos

BLOG DO LIVIO - Leia mais sobre a F-1

Massa disse ter acompanhado a vitória de Rubens Barrichello no Grande Prêmio da Europa, na cidade espanhola de Valência, e se emocionou ao ver a homenagem do amigo após a vitória. "Tenho de agradecê-lo por tudo o que fez e disse durante todo o fim de semana. De fato, me emocionei muito quando vi o desenho em seu capacete em minha homenagem", disse o piloto.

Foi do carro de Rubinho que saiu a mola que acertou a cabeça de Felipe Massa no treino de classificação do GP da Hungria, o que fez com que ele batesse quando estava em alta velocidade.

Sobre o desempenho da Ferrari, que teve como melhor colocação o terceiro lugar do finlandês Kimi Raikkonen, ele disse: "Ainda temos alguns problemas no treino de classificação, mas nosso ritmo nas corridas é muito melhor".

"Kimi fez uma boa corrida. Ele não tinha velocidade para tentar alcançar a Lewis Hamilton [segundo colocado] e Rubens, mas conseguiu ficar à frente de Heikki Kovalainen", completou, em referência ao finlandês que dirige o outro carro da McLaren.