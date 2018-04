Felipe Nasr consegue dois quartos lugares na GP2 em Mônaco

MÔNACO - Felipe Nasr esperava um pouco mais do fim de semana em Mônaco. O piloto da equipe Carlin da GP2, a porta de entrada para a Fórmula 1, ficou sete pontos mais distante do líder do campeonato, o monegasco Stefano Coletti, da Rapax, depois das duas corridas da quarta etapa da temporada.

Na deste sábado, Coletti venceu, com Nasr em quarto. E na de sexta-feira, Nasr foi quarto enquanto Coletti, sexto. Agora o monegasco soma 120 pontos diante de 96 de Nasr. O terceiro colocado no campeonato, o inglês Sam Bird, do Russiam Time, primeiro sexta e fora dos pontos neste sábado, 24.º colocado, está distante, 58 pontos.

"Minhas dificuldades começaram na classificação para a primeira corrida. O pneu dianteiro esquerdo apresentou um desgaste não normal", explicou Nasr. Com isso, largou apenas em nono. "Tive sorte na largada", disse. Nada menos de nove pilotos se envolveram num acidente ainda na primeira curva depois da largada. O venezuelano Johnny Cecotto, da Arden, foi considerado culpado pelo ocorrido e acabou suspenso da prova deste sábado.

Na GP2 o grid da segunda prova é formado invertendo-se as oito primeiras colocações do resultado da primeira. Assim, o vencedor desta sexta, Bird, largou em oitavo. E o inglês Adrian Quaife-Hobbs, da MP, oitavo, começou a etapa deste sábado na pole position. Coletti, sexto na sexta, era o terceiro no grid no sábado. E Nasr, o quinto, pois foi quarto na sexta.

"Meu carro estava bom, nas duas corridas. O problema é que aqui é muito difícil ultrapassar. Como esse é um campeonato de regularidade e se você arrisca as chances de ficar sem nada são grandes, a saída é tentar marcar o máximo de pontos", comentou Nasr. Se tivesse largado mais na frente nas duas provas o brasiliense de 20 anos acredita que poderia ter feito bem mais.

Ele e Coletti foram os únicos que marcaram pontos nas oito corridas das quatro etapas até agora realizadas, o que ajuda a explicar, também, sua classificação e a diferença significativa para o terceiro colocado.

A próxima etapa da GP2 será o GP da Grã-Bretanha, dia 30 de junho. A GP2 não vai com a Fórmula 1 para o Canadá, onde será disputada a sétima prova do calendário, em Montreal.

No programa de competições do fim de semana em Mônaco terá ainda a quinta etapa da Fórmula Renault 3.5 World Series, equivalente à GP2, onde correm quatro brasileiros. André Negrão, da Draco, 16.º no campeonato, com 4 pontos, larga em 14.º. Yann Cunha, da AV, 23.º, sem pontos, ocupa o 21.º lugar no grid. Lucas Foresti, da Comtec, 24.º, sem pontos, o 22.º no grid, e Pietro Fantin, da Arden, 14.º na temporada, 6 pontos, o 23.º no grid.

A corrida começa às 6h05 de Brasília. São 44 minutos mais uma volta. O líder do campeonato é Kevin Magnussen, da DAMs, com 63 pontos, seguido pelo belga Stoffel Vandoorne, da Fortec, com 59.