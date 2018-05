Felipe Nasr se diz mais 'positivo' para último GP após resultado no Brasil

O resultado do GP do Brasil definitivamente mudou o ânimo de Felipe Nasr na reta final da temporada da Fórmula 1. O nono lugar em Interlagos, no último dia 13, não só foi sua melhor colocação neste ano, como também marcou a primeira vez que a Sauber pontuou ao longo de 2016. Por isso, o piloto vai embalado para a última etapa do calendário, o GP de Abu Dhabi, neste domingo.

"Depois do meu grande resultado no meu GP em casa, no Brasil, estou viajando para Abu Dhabi com um pensamento positivo. Eu me divirto estando aqui, já que sempre tive uma recepção calorosa e muito apoio, tanto nos Emirados Árabes Unidos quanto em toda a região, por causa das minhas raízes libanesas", declarou.

O resultado no Brasil foi um alento em meio à péssima temporada da Sauber e à indecisão sobre o futuro de Nasr, que ainda não tem garantia de permanência na Fórmula 1 em 2017. Independentemente do que acontece, o piloto só pensa em encerrar o ano com chave de ouro em um lugar que tem quase como segunda casa.

"A comida daqui é realmente incrível, mas também gosto das pessoas, de suas tradições e de suas culturas. A temporada ainda não terminou, então, nosso objetivo é claramente manter nossa posição na classificação", disse o 17.º colocado da tabela, com dois pontos.