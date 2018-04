Felipinho, filho de Massa, dá susto no pai

PENHA-SC - Felipinho, filho de Felipe Massa, mostra que pode seguir os passos do pai no automobilismo. Com apenas três ano o garoto mostra-se totalmente à vontade dentro de um cockpit com luvas e capacete. Sentado no kart do pai, ontem, antes da largada do Desafio Internacional das Estrelas de kart, deu um susto no pai. Quase apertou o botão que liga o carro.

"Ele gosta muito de carro mas acho que não é só automobilismo. Ele gosta de esporte, de bola", conta Felipe sobre o filho. Ao mesmo tempo orgulhoso o piloto mostrou-se um pouco preocupado com a perspectiva de ter de ver a performance do filho nas pistas no futuro. Como todo pai, tem medo que o filho se machuque.