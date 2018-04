Feliz, Alonso promete dar muitas alegrias a ferraristas

"Estou muito feliz de ser um piloto da Ferrari. Conduzir um carro do ''Cavalinho Rampante'' representa um sonho para qualquer piloto. Estou muito certo de que junto a Felipe conseguiremos dar grandes alegrias à Ferrari e a seus torcedores pelo mundo", disse Alonso, que fará dupla com o brasileiro.

O espanhol revelou que o acordo com a Ferrari foi fechado durante o verão europeu, entre 21 de junho e 23 de setembro. Inicialmente, ainda segundo Alonso, a previsão era de que ele corresse pela equipe apenas a partir de 2011.

"Nos últimos dias a situação mudou e decidimos antecipar minha chegada a Maranello", disse o bicampeão. Entre as razões que fizeram as duas partidas anteciparem o acordo estão a crise da Renault com os desdobramentos do escândalo de Cingapura, e o interesse da McLaren em ter Kimi Raikkonen de volta.