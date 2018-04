Fernando Alonso é confirmado na Ferrari, por três anos

SÃO PAULO - A Ferrari anunciou nesta quarta-feira a contratação do espanhol bicampeão mundial Fernando Alonso como piloto de sua equipe de Fórmula 1 a partir da temporada 2010, ao lado do brasileiro Felipe Massa, por três temporadas.

Veja também:

VOTE - Alonso vai ter sucesso na Ferrari?

F-1 2009 - Classificação | Calendário

ESPECIAL - Jogue o Desafio dos Pilotos

BLOG DO LIVIO - Leia mais sobre a F-1

O acordo foi fechado com a confirmação da saída de Kimi Raikkonen, que deve voltar para a McLaren, equipe que defendeu até o fim de 2006. O italiano Giancarlo Fisichella será o piloto de testes, após substituir Massa, afastado pelo acidente no GP da Hungria - o brasileiro já treina com kart em sua recuperação, mas só deve retornar na próxima temporada.

A FRASE Fernando Alonso Novo piloto da Ferrari "Estou muito certo de que junto a Felipe conseguiremos dar grandes alegrias à Ferrari e a seus torcedores pelo mundo"

"Me sinto muito feliz de ser um piloto Ferrari. Conduzir um carro do 'Cavalinho Rampante' representa um sonho para qualquer piloto. No verão passado havíamos fechado um contrato a partir de 2011, mas nos últimos dias a situação mudou e decidimos antecipar minha chegada a Maranello. Acabado o GP de Abu Dabi, todas as minhas energias estarão focadas no próximo ano. Estou muito certo de que junto a Felipe conseguiremos dar grandes alegrias à Ferrari e a seus torcedores pelo mundo", diz o espanhol, em seu site oficial.

No comunicado divulgado pela equipe de Maranello, o presidente Luca di Montezemolo se diz "muito feliz de receber um piloto vencedor, que tem demonstrado seu extraordinário valor conquistando dois títulos em sua carreira. Fernando tem uma personalidade destacada e faremos tudo para colocar à disposição dele e de Felipe um carro competitivo. Estamos certos que temos dois grandes pilotos formando a melhor dupla possível para uma equipe como a nossa".

QUEM É ELE Fernando Alonso Piloto Nascimento: 29/7/1981, em Oviedo (ESP) Titulos na F-1: 2 (2005-06) Vitórias na F-1: 21 Pole-positions na F-1: 18 GPs disputados na F-1: 137 Equipes na F-1: Minardi (2001), Renault (2003-06 e 08-09) e McLaren (2007)

A expectativa do acerto com o espanhol existe desde que ele deixou a McLaren, no fim de 2008. Neste ano, a chance aumentou com o fraco desempenho da equipe italiana na temporada e a insatisfação com atitudes de Raikkonen, que aparentava não demonstrava preocupação.

Bicampeão mundial de F-1, Alonso está na Renault há duas temporadas, para onde voltou após um ano na inglesa McLaren. Neste período esteve envolvido em vitórias e em polêmicas - como os escândalos de espionagem entre McLaren-Ferrari e a confusão Nelsinho-Briatore no GP de Cingapura. De todas aparentemente saiu ileso. Tecnicamente, é considerado um dos mais talentosos pilotos da categoria.

DESPEDIDA

Montezemolo ainda fala em agradecimento a Kimi Raikkonen pelas três temporadas na equipe. "Agradecemos a Kimi por tudo que ele fez neste período em que esteve na Ferrari. Está fazendo um campeonato complicado em relação ao seu talento, mas por outro lado conseguiu uma brilhante vitória em Spa e esperamos fazer agora para que ele se sinta satisfeito até sua última corrida pela equipe."

A FRASE Kimi Raikkonen Atual piloto da Ferrari "Estou muito triste por deixar o time onde tive três fantásticos anos, durante os quais eu tive chances de vencer corridas"

"Em comum acordo, nós assinamos o fim do contrato que terminaria só em 2010, um ano antes do previsto. Estou muito triste por deixar o time onde tive três fantásticos anos, durante os quais eu tive chances de vencer corridas. Conquistei 50% do que disputei e terei lembranças felizes do meu tempo nesta equipe", diz Raikkonen.

Em sua passagem pela Ferrari, o finlandês ganhou um Mundial de pilotos (2007, no primeiro ano) e ajudou na soma de pontos para a conquista do título de Construtores em duas temporadas (2007 e 08).

Atualizado às 11h59 para acréscimo de informações