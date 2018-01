Fernando Alonso é mais rápido em Jerez O espanhol Fernando Alonso (Renault) foi o mais rápido nos treinos que várias equipes de Fórmula 1 realizaram nesta quarta-feira em Jerez de la Frontera, na Espanha. Terceiro colocado no Mundial de Pilotos, Alonso marcou o tempo de 1min.20s.10. O brasileiro Cristiano Da Matta (Toyota), também foi bem e conseguiu o segundo tempo do dia, ao cravar 1:20.60 em sua melhor passagem. O finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, foi o terceiro (1:20.60). Marc Gene (Williams) fez o tempo de 1:21.16 e ficou com a quarta posição, chegando à frente do escocês David Coulthard (McLaren), que fez 1:21.19 e ficou em quinto. As equipes se preparam para o GP da Alemanha, dia 29 de junho, em Nurburgring e para o GP da França, que será disputado na seqüência.