Fernando Alonso e Nelsinho Piquet são confirmados na Renault

A Renault confirmou nesta segunda-feira que Nelsinho Piquet e o espanhol Fernando Alonso serão seus pilotos oficiais para a próxima temporada da Fórmula 1. Segundo o diretor da escuderia, Flavio Briatore, eles representam uma "dupla promissora". Veja também: Noticiário completo da Fórmula 1 Para o presidente da Renault F1 Team, Bernard Rey, a volta de Alonso à equipe e a ascensão de Nelsinho Piquet à categoria de piloto titular mostram "a vontade de a escuderia retornar o mais rápido possível ao mais alto nível". "Há meses trabalhamos para voltar ao nível mais alto e para conseguir este objetivo a partir do próximo ano necessitávamos de pilotos excelentes", disse Rey. O presidente da Renault F1 Team declarou que a contratação dos dois pilotos se une "a investimentos recentes para desenvolver as infra-estruturas" de qualidade a serem utilizadas pela equipe. Sobre a ascensão de Nelsinho, de 22 anos, de sua condição de piloto de testes a oficial, Briatore assegurou, por sua vez, que "é um dos jovens talentos mais promissores do automobilismo". "Após um ano de testes chegou o momento de passar a uma etapa superior", disse sobre o piloto brasileiro, filho do tricampeão mundial Nelson Piquet e que fará sua estréia na F1 como titular. Nelsinho agradeceu a Briatore pela confiança e a classificou como uma "oportunidade fantástica", que permitirá que "faça uma estréia na Fórmula 1 em uma equipe de ponta". "Para isso trabalhei sem descanso e estou orgulhoso de meu trabalho como terceiro piloto, que convenceu e me permitiu obter a vaga", afirmou. O brasileiro assegurou que está desejando começar a trabalhar junto com Alonso e disse que, como estreante, "não há melhor forma de começar que ter como referência um bicampeão mundial". O modelo R28, com o qual correrão Nelsinho e Alonso na próxima temporada, rodará pela primeira vez entre 22 e 24 de janeiro no circuito de Valência, na Espanha, e será apresentado oficialmente em Paris em 31 de janeiro. Sobre Alonso, ex-McLaren, a Renault não revela em seu comunicado nem a duração nem as condições do contrato do piloto espanhol, que rescindiu seu compromisso com a McLaren após uma temporada repleta de polêmicas, e na qual acabou em terceiro no Mundial de pilotos. "Estamos muito felizes por receber Fernando outra vez na equipe na qual conquistou êxito. Sua qualidade como piloto e líder é conhecida, e estou desejando começar um novo período de colaboração que renderá frutos", afirmou Briatore. "Alonso se sentirá cômodo desde o início", assegurou o dirigente da escuderia, que lembrou que o espanhol ficou na Renault de 2003 a 2006, anos nos quais somou 15 vitórias em Grandes Prêmios e dois títulos mundiais. Atualizado às 12 horas para acréscimo de informação