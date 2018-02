Fernando Alonso é o mais rápido nos testes de Valência O piloto espanhol Fernando Alonso (Renault), atual campeão mundial, foi o mais rápido na sessão de treinamentos da Fórmula 1 no Circuito da Comunidade Valenciana, na Espanha. Em 52 voltas, Alonso estabeleceu o tempo de 1m11s219, ficando um décimo de segundo na frente do inglês Jenson Button (Honda). Já em comparação com a Ferrari do alemão Michael Schumacher, o espanhol foi cerca de meio segundo mais rápido. No total, 15 carros foram para a pista. Cerca de 7,5 mil torcedores compareceram para acompanhar o piloto italiano Valentino Rossi, que deu 52 voltas com a Ferrari. O brasileiro Rubens Barrichello fez o quinto melhor tempo, com 1m12s062. Já Ricardo Zonta foi o oitavo, com 1m12s660. Confira os melhores tempos do treino: 1.º - Fernando Alonso (ESP/Renault) - 1m11s219 (52 voltas) 2.º - Jenson Button (ING/Honda) - 1m11s327 (89 voltas) 3.º - Michael Schumacher (ALE/Ferrari) - 1m11s831 (72 voltas) 4.º - Juan Pablo Montoya (COL/McLaren) - 1m11s998 (68 voltas) 5.º - Rubens Barrichello (BRA/Honda) 1m12s062 (112 voltas) 6.º - Heikki Kovalainen (FIN/Renault) 1m12s113 (29 voltas) 7.º - Jacques Villeneuve (CAN/Sauber) 1m12s619 (78 voltas) 8.º - Ricardo Zonta (BRA/Toyota) - 1m12s660 (88 voltas) 9.º - Valentino Rossi (ITA/Ferrari) - 1m12s856 (52 voltas) 10.º - David Coulthard (ESC/McLaren) - 1m12s937 (116 voltas) 11.º - Alex Wurz (AUT/Williams) - 1m12s925 (82 voltas) 12.º - Gary Puffet (ING/McLaren) - 1m12s937 (116 voltas) 13.º - Mark Webber (AUS/Williams) - 1m13s050 (67 voltas) 14.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1m13s076 (105 voltas) 15.º - Robert Kubica (POL/Sauber) - 1m13s332 (65 voltas) Obs.: Em negrito, os pilotos brasileiros.